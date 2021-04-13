Настя Каменських показала ранковий образ у халаті: нове фото з Мексики

Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, оприлюднила нове фото з подорожі в Мексику. Зірка постала перед камерою у красивому халаті та зачарувана ранковим образом.
Настя Каменських відправилася в Мексику разом із мамою та найкращою подругою. Там вона не лише відпочиває, а й оговтується після смерті батька, який пішов з життя в січні цього року. За океаном артистка набирається сил та продовжує показувати шанувальницям варіанти стильних образів.
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Зранку знаменитість опублікувала атмосферне фото, де позує на терасі розкішної вілли в Мексиці. NK постала перед камерою у красивому халаті молочного кольору з квітковим принтом. Вбрання мало широкі рукави та витончене декольте.
Волосся вона зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Артистка вкотре зачарувала натуральною вродою. Навіть без макіяжу Каменських вміє виглядати ефектно.
Особливої атмосфери додавали чашка ароматної кави та фрукти, які були на столі.