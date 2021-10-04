Настя Каменських показала повсякденний образ: фото в худі та лосинах
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Українська співачка Настя Каменських часто демонструє в мережі look of the day. Знаменитість значну увагу приділяє образам, тому на її інстаграм-сторінці є багато світлин, на яких показує стильні вбрання.
Цього разу вона позувала на камеру в осінньому вбранні на тлі чорної стіни. Образ NK вийшов ефектним і підкреслив її спортивну фігуру.
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Стильний look Насті Каменських
Артистка постала перед камерою у сіро-білому подовженому худі з плямистим принтом. Поєднала його зі шкіряними чорними лосинами й масивним лакованим взуттям на підборах. Зухвалий look Каменських довершив чорний манікюр.
Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду.
"Вриваємося у новий тиждень! Особисто в мене мільйон планів!", – написала під знімком NK.
Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK
Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських є однією з найпопулярніших артисток України, тому її публікації завжди активно коментують. Прихильники не обділили увагою й цей допис виконавиці.
- "Шикарна жінка!"
- "Красуня Настя!"
- "Дуже гарна!"
- "Настю, ти найкраща!"
- "Крута!"