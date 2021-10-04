Цього разу вона позувала на камеру в осінньому вбранні на тлі чорної стіни. Образ NK вийшов ефектним і підкреслив її спортивну фігуру.

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Стильний look Насті Каменських

Артистка постала перед камерою у сіро-білому подовженому худі з плямистим принтом. Поєднала його зі шкіряними чорними лосинами й масивним лакованим взуттям на підборах. Зухвалий look Каменських довершив чорний манікюр.

Волосся Настя вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким лише підкреслила натуральну вроду.

"Вриваємося у новий тиждень! Особисто в мене мільйон планів!", – написала під знімком NK.



Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK

Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK



Повсякденний look Насті Каменських / Фото з інстаграму NK

Настя Каменських є однією з найпопулярніших артисток України, тому її публікації завжди активно коментують. Прихильники не обділили увагою й цей допис виконавиці.

"Шикарна жінка!"

"Красуня Настя!"

"Дуже гарна!"

"Настю, ти найкраща!"

"Крута!"

Зазначимо, коханий Каменських – Потап розсекретив, що зовсім скоро вони відправляться у романтичну відпустку. Пара планує тиждень провести в Іспанії й тиждень в Дубаї.