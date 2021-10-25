NK є однією з найстильніших виконавиць сучасної української сцени. Вона слідкує за трендами в моді, тому часто демонструє актуальні образи, надихає багатьох дівчат.

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Образ Насті Каменських у відпустці

Потап зробив фото коханій під час ранкової прогулянки. Вона сфотографувалася на тлі величезних рослин і продемонструвала новий образ. NK позувала на камеру в синіх джинсах і білій футболці. Оскільки Настя зображена на знімку не в повний ріст, то важко точно сказати, з яким взуттям вона поєднала такий look. Ймовірно, це були кросівки.

На спині в Каменських був чорний рюкзак. Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж. Такий аутфіт чудово підійшов для прогулянки жаркого сонячного дня.

"Настрій недільного ранку", – коротко написала NK під фото.



Настя Каменських у Дубаї / Фото з інстаграму NK

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських і Потап повернулися з Іспанії, де провели тиждень. Там знаменитості гуляли, відвідували відомі місця, фотографувалися на тлі красивої архітектури, ходили на романтичні побачення. Після тривалих гастролей і розлуки закохані просто насолоджувалися один одним.