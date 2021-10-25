NK является одной из самых стильных исполнительниц современной украинской сцены. Она следит за трендами в моде, поэтому часто демонстрирует актуальные образы, вдохновляет многих девушек.

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Образ Насти Каменских в отпуске

Потап сделал фото любимой во время утренней прогулки. Она сфотографировалась на фоне огромных растений и продемонстрировала новый образ. NK позировала на камеру в синих джинсах и белой футболке. Поскольку Настя изображена на снимке не в полный рост, то трудно точно сказать, с какой обувью она совместила такой look. Вероятно, это были кроссовки.

На спине у Каменских был черный рюкзак. Волосы она вложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж. Такой аутфит прекрасно подошел для прогулки жаркого солнечного дня.

"Настроение воскресного утра", – коротко написала NK под фото.



Настя Каменских в Дубае / Фото з інстаграму NK

Напомним, недавно Настя Каменских и Потап вернулись из Испании, где провели неделю. Там знаменитости гуляли, посещали известные места, фотографировались на фоне красивой архитектуры, ходили на романтические свидания. После длительных гастролей и разлуки влюбленные просто наслаждались друг другом.