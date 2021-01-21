Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, нещодавно повернулася з відпочинку. Проте знаменитість продовжує ділитися пікантними світлинами у відвертих образах.

Зірки активно публікують у мережі світлини з відпусток у теплих країнах. Зокрема, Настя Каменських оприлюднювала відверті фото у купальниках, а тепер показує, у якому вбранні відправлялася на вечірні прогулянки тропічним островом. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила нові світлини.

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Настя Каменських для однієї з прогулянок обрала ніжне та водночас спокусливе вбрання. Вона постала перед камерою у зеленій сукні на тонких бретелях. Look гарно підкреслив струнку талію знаменитості та закцентував увагу на її грудях. Оскільки NK не одягала спідньої білизни, то засвітила інтимні зони грудей.

Варто зазначити, що такий колір неабияк пасував виконавиці. Також увагу привертає ідеальна золотиста засмага Насті. Розкішне кучеряве волосся вона зібрала назад, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, яким підкреслила натуральну вроду.

Зірка довершила пляжний аутфіт лаконічними прикрасами: сережками, браслетами та підвіскою. Каменських звабливо позувала та вкотре зачарувала своєю красою.



Спокусливий образ Насті Каменських на відпочинку / Фото з інстаграму Насті Каменських



Спокусливий образ Насті Каменських на відпочинку / Фото з інстаграму Насті Каменських