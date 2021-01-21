Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, недавно вернулась с отдыха. Однако знаменитость продолжает делиться пикантными фотографиями в откровенных образах.

Звезды активно публикуют в сети фотографии с отпусков в теплых странах. В частности, Настя Каменских обнародовала откровенные фото в купальниках, а теперь показывает, в каком наряде отправлялась на вечерние прогулки по тропическому острову. На личной странице в инстаграме она распространила новые фотографии.

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Настя Каменских для одной из прогулок выбрала нежное и одновременно соблазнительное платье. Она предстала перед камерой в зеленом платье на тонких бретелях. Look хорошо подчеркнул стройную талию знаменитости и акцентировал внимание на ее груди. Поскольку NK не надевала нижнее белье, то засветила интимные зоны груди.

Стоит отметить, что такой цвет изрядно подходил исполнительнице. Также внимание привлекает идеальный золотистый загар Насти. Роскошные вьющиеся волосы она убрала назад, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту.

Звезда дополнила пляжный аутфит лаконичными украшениями: серьгами, браслетами и подвеской. Каменских обольстительно позировала и в очередной раз очаровала своей красотой.



Соблазнительный образ Насти Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма Насти Каменских



Соблазнительный образ Насти Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма Насти Каменских