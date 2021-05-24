Настя Каменських і Потап є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Вони вже не приховують своїх почуттів й вміють зберігати любов і гармонію у шлюбі.

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Нові фото з весілля NK і Потапа

Річницю Потап і Настя відсвяткували вдвох. Вони провели в цей день вдома та насолодилися компанією один одного. А з понад 5-мільйонною аудиторією підписників виконавиця поділилася новими романтичними світлинами з ранку нареченої та атмосферної денної церемонії.

"Моменти кохання", – з ніжністю підписала фото NK та додала емоджі у вигляді сердечка.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, що кохання в дуеті стало відомо лише в день весілля. Настю та Потапа давно підозрювали в романтичних стосунках, однак вони постійно заперечували це й приховували почуття від громадськості.

23 травня 2019 року вони одружилися. В особливий день закохані адресували один одному нові композиції, якими розчулили публіку. Пара зазначала, що на кожну річницю робитиме "весілля", де будуть найрідніші.

Однак плани змінилися. У 2020 році в Україні ввели жорсткий карантин, а у 2021 подружжя відмовилося від святкування через коронавірус і дні народження, які гучно відзначило в травні.