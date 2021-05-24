Настя Каменских и Потап одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе. Они уже не скрывают своих чувств и умеют хранить любовь и гармонию в браке.

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Новые фото со свадьбы NK и Потапа

Годовщину Потап и Настя отпраздновали вдвоем. Они провели этот день дома и насладились обществом друг друга. А с более 5-миллионной аудиторией подписчиков исполнительница поделилась новыми романтическими фотографиями с утра невесты и атмосферной дневной церемонии.

"Моменты любви", – с нежностью подписала фото NK и добавила эмодзи в виде сердечка.

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Напомним, что любовь в дуэте стала известной только в день свадьбы. Настю и Потапа давно подозревали в романтических отношениях, однако они постоянно отрицали это и скрывали чувства от общественности.

23 мая 2019 года они поженились. В особый день влюбленные адресовали друг другу новые композиции, которыми растрогали публику. Пара отмечала, что на каждую годовщину будет делать "свадьбу", где будут родные.

Однако планы изменились. В 2020 году в Украине ввели жесткий карантин, а в 2021 году супруги отказались от празднования из-за коронавируса и дней рождения, которые они громко отметил в мае.