Настя Каменських показала несподіваний подарунок від чоловіка: зворушливе фото

Співачка Настя Каменських і репер Потап – одна з найзразковіших пар українського шоу-бізнесу. Продюсер знає, як сильно дружина обожнює несподівані подарунки, тому вразив її величезним букетом білих тюльпанів, які подарував без приводу.

Після грандіозного весілля в травні 2019 року зірки не приховують особисте життя від публіки. У соціальних мережах як Насті Каменських, так і Потапа вдосталь зворушливих спільних фото та романтичних подробиць про подружнє життя. Тому розкішним подарунком від чоловіка співачка NK поспішила поділиться з понад 5-мільйонною аудиторією.

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У вітальні в заміському маєтку під Києвом артистка сфотографувалась з величезним букетом білих тюльпанів. У кадрі вона постала в ніжно-жовтому домашньому светрі та без косметики. Пишне волосся знаменитість зібрала у високий пучок, а образ довершила срібними сережками.

У підписі до милого фото Настя Каменських наголосила, що отримала квіти від коханого без жодного на те приводу. Виконавиця розповіла, що вони обоє щодня знаходять спосіб порадувати та здивувати одне одного. На думку зірки, несподівані подарунки дуже важливі в стосунках.

Це так цінно, коли ви обоє обожнюєте робити одне одного щасливими. Сьогодні мій чоловік подарував мені весну,

– поділилась Настя Каменських.

Нагадаємо, у День Валентина Потап також вразив дружину подарунком. Музикант подарував Насті Каменських величезний букет червоних тюльпанів та десятки блискучих повітряних кульок у формі сердець.