Певица Настя Каменских и рэпер Потап – одна из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Продюсер знает, как сильно жена обожает неожиданные подарки, так что поразил ее огромным букетом белых тюльпанов, которые подарил без повода.

После грандиозной свадьбы в мае 2019 года звезды не скрывают личную жизнь от публики. В социальных сетях как Насти Каменских, так и Потапа хватает трогательных совместных фото и романтических подробностей о семейной жизни. Поэтому роскошным подарком от мужа певица NK поспешила поделится с более чем 5-миллионной аудиторией.

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В гостиной в загородном имении под Киевом артистка сфотографировалась с огромным букетом белых тюльпанов. В кадре она предстала в нежно-желтом домашнем свитере и без косметики. Пышные волосы знаменитость собрала в высокий пучок, а образ довершила серебряными серьгами.

В подписи к милому фото Настя Каменских подчеркнула, что получила цветы от любимого без всякого на то повода. Исполнительница рассказала, что они оба ежедневно находят способ порадовать и удивить друг друга. По мнению звезды, неожиданные подарки очень важны в отношениях.

Это так ценно, когда вы оба обожаете делать друг друга счастливыми. Сегодня мой муж подарил мне весну,

– поделилась Настя Каменских.

Напомним, в День Валентина Потап также поразил жену подарком. Музыкант подарил Насте Каменских огромный букет красных тюльпанов и десятки блестящих воздушных шариков в форме сердец.