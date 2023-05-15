"Така молода": Настя Каменських показала, як виглядає її мама – спільне фото

Співачка Настя Каменських привітала маму зі святом у День матері. Вона поділилась спільним фото у мережі – зіркову неньку засипали компліментами.

14 травня в Україні та світі святкували День матері. Вітання лунали для матусь і від українських знаменитостей.

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Настя Каменських привітала маму

Зворушливий допис мамі присвятила співачка Настя Каменських. Вона опублікувала фото з 67-річною Лідією Петрівною, на якому вони позували в автомобілі. Настя сиділа на пасажирському місці, поки її мама була за кермом.

"Мама". Мабуть, не існує іншого такого слова, у якому б вмістилося стільки любові та турботи, тепла та підтримки. Саме тому сьогодні особливий день, коли ми маємо можливість ще раз сказати своїм матусям, як сильно їх любимо та цінуємо.



Настя Каменських з мамою / Фото з інстаграму Насті Каменських

"Діліться своєю любовʼю і тоді ваше серце завжди буде нею наповнене. З Днем матері всіх матусь світу і, звичайно, мою", – додала Каменських.

Шанувальники долучилися до привітань у коментарях. Фани засипали маму Каменських компліментами й підмітили, який молодий вигляд вона має.

"Ліда просто найкраща";

"Вашій мамі найбільший лайк у світі";

"Красуні, зі святом";

"Мама така молода і теж красива";

"Будьте здорові та щасливі";

"Мама молода і красива";

"Які гарні".

Зауважимо, нещодавно Настя Каменських завершила концертний тур. З цієї нагоди зірка влаштувала вечірку та запросила туди маму й всю команду. Співачка посвяткувала завершення виступів у будинку під Києвом.

Чоловіка артистки Потапа на вечірці не було – поки що невідомо, де він зараз перебуває. Раніше він привітав дружину з днем народження на концерті в Черкасах. Каменських отримала чуттєве привітання від Потапа у відео просто на сцені.