Настя Каменських похизувалася довгими ніжками у квітковій сукні: фото літнього образу

Українська співачка Настя Каменських теплого літнього дня поділилася яскравим фото, яке зробила на подвір'ї заміського будинку. Вона постала перед камерою в короткій сукні з квітковим принтом, яка гарно оголила її довгі стрункі ніжки.

Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона постає перед камерами у красивих аутфітах, які чудово підійдуть для спекотних днів.

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Літній образ Насті Каменських

Виконавиця зранку влаштувала пікнік на подвір'ї власного заміського маєтку та не втратила нагоди зробити ефектну фотографію. NK позувала босоніж, сидячи на пледі, що був постелений на газоні. Зірка одягнула мініспідницю вишневого кольору з квітковим принтом. Вбрання мало спокусливе декольте, яке додало образові жіночності та звабливості. Також сукня підкреслила довгі стрункі ноги Каменських.

Настя вирішила доповнити образ лаконічними прикрасами: браслетами, ланцюжком та сережками. Волосся артистка вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж у ніжних відтінках.

Прокинулася раніше, щоб організувати годинку релаксу – поніжитися на сонечку, з'їсти морозиво та дочитати книжку,

– написала NK в публікації.



Настя Каменських у квітковій сукні / Фото з інстаграму Насті Каменських

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