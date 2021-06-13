Настя Каменських неодноразово наголошувала на тому, що жінка завжди має виглядати бездоганно, завжди любити себе, не соромитися недоліків і вміти підкреслювати переваги. Виконавиця часто постає перед камерою без косметики на обличчі, демонструючи природну красу.

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Вихідний NK вирішила провести вдома. Вона відпочивала від насичених робочих буднів, наповнювалася енергією. В мережі виконавиця поширила селфі, яке зробила у власному заміському будинку, лежачи на дивані у вітальні.

Домашній образ Насті Каменських

Для відпочинку зірка обрала комфортне вбрання. Настя зображена на фото у світшоті лавандового кольору з яскравим жовтим принтом. Кучеряве волосся вона зібрала у недбалий пучок, а на обличчі не робила макіяж. Каменських вирішила відпочити від щоденних укладок та косметики. Також привертає уваги темний манікюр артистки.



Домашній образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Підписникам співачки сподобалася така фотографія. У коментарях вони засипають Каменських компліментами.