Настя Каменських знає, як виглядати бездоганному в будь-якому одязі. Для вечірок та урочистих заходів вона вибирає розкішні вбрання, а в домашні дні надає перевагу комфортному одягу.

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Спортивний look Насті Каменських

Вихідні знаменитість провела на свіжому повітрі. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила знімок, на якому зображена з велосипедом посеред красивої галявини. Настя одягнула вільну футболку молочного кольору та блакитні шорти з плямистим принтом. Такий look поєднала з білими кросівками.

Волосся NK вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Зірка мило усміхалася та насолоджувалася моментом.



Спортивний look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Підписники співачки не залишають без уваги жоден її допис. І цей не став винятком. У коментарях вони залишають на адресу Каменських багато приємних слів.