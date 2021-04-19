Известная украинская артистка Настя Каменских обнародовала жаркий кадр из Тулума в своем блоге. Она показала, как проходит ее утро в теплых краях.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость следит за фигурой даже на отдыхе в Мексике. Она ходит на утренние пробежки и делает упражнения. Во время очередных тренировок утром звезда сделала новое фото на фоне пляжа и океана.

Настя Каменских предстала перед камерой в темно-коричневом топе, что удачно подчеркнул пышный бюст звезды. Также она надела розовые спортивные мини-шорты, которые акцентировали на стройных ножках и хрупкой талии. Наряд певица соединила с черными кроссовками, завершив откровенный образ.

Пышные волосы артистка собрала в высокий пучок. Она не пользовалась косметикой, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях поклонники восхищаются безупречными формами Насти Каменских: