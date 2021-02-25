Настя Каменських поділилась деталями майбутнього кліпу: неочікуване фото

Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує інтригувати шанувальників деталями з її майбутнього кліпу. Зірка зізналась, що зняла в ньому блогерку Таню Парфільєву.
Шанувальники Насті Каменських вже не можуть дочекатися, коли українська співачка випустить новий матеріал. Тим часом зірка продовжує ділитися його деталями в блозі.
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Настя Каменських зізналась, що в її новому кліпі взяла участь блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва. Співачка розповіла, що вона дуже рада, що Таня відгукнулась на її пропозицію.
Таня просто підкорила мене своєю жіночністю, ніжністю, інтелігентністю, почуттям стилю і неймовірно теплим вайбом, який від неї надходить,
– поділилась Настя Каменських.
Артистка додала, що спочатку хотіла зберігати інтригу вже до того моменту, коли б вийшов кліп. Однак не втрималась. Настя зауважила, що це не всі сюрпризи, які очікують на прихильників до презентації нового матеріалу.
Настя Каменських і Таня Парфільєва / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських і Таня Парфільєва / Фото з інстаграму Насті Каменських