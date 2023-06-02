Каменських підтвердила, що Потап зараз в Україні й зізналася, як відстань вплинула на їхній шлюб

Репер Потап досить довго перебував за кордоном, за що його дуже критикували. Тепер стало відомо, що він повернувся до України. Це підтвердила і його дружина Настя Каменських.

Раніше сам Потап опублікував фото з Києва та Одеси. Скільки репер вже перебуває в Україні – невідомо, очевидно лише кілька днів.

Цікаво Настя Каменських виправдалася за гучний скандал з розіграшем авто: "Я живу по совісті"

Зірка заявила, що її чоловік Олексій Потапенко зараз в Україні. "Іноді наші графіки співпадають, іноді – ні", – зізналася вона. Цікаво, що зіркова пара ще не показала жодного спільного фото після приїзду репера.

Як відстань вплинула на стосунки Потапа та Насті

Співачка зазначила, що в час війни багато закоханих, сімей не бачать одне одного місяцями, а, можливо, вже і роками.

З одного боку, це жахливо. З іншого боку, в моменти цих нечастих зустрічей ти відчуваєш настільки гостру ейфорію, настільки сильне щастя, що цей шквал емоцій тебе просто збиває з ніг. Чесно кажучи, думала, таке буває тільки в підлітковому віці, коли весь світ перестає існувати, а є тільки ви двоє,

– зізналася Каменських.

За її словами, такі короткі зустрічі дуже наповнюють людей потужним зарядом сил та ресурсу, яких потім вистачає на те, щоб "гори звернути". "Можливо, це вже захисна реакція моєї психіки, але в цьому реально є якась своя романтика, якщо чесно", – каже зірка.

"Відстань не похитнула наші стосунки, а зробила їх дещо іншими, вивела на новий рівень. Ця розлука для нас – новий досвід. А кожен досвід дається нам Всесвітом не просто так", – підсумувала співачка.

Настя вважає, що зараз кожен українець перебуває там, де може бути максимально корисним. Вона сама "відчуває присутність Потапа". "Коли на кожному виступі в кожному місті зала співає разом зі мною "Я – Україна" стоячи, мені здається, що Льоша поруч, я просто фізично відчуваю його енергетику і неймовірну добру душу", – наголосила Каменських.

Як часто вони бачаться? Настя відповіла, що бачиться з Потапом на декілька днів у перерві між концертами або роботою. Крім того, Олексій телефонує їй перед кожним виступом, щоб сказати теплі слова.

До слова, нещодавно в мережі почали ходити чутки про розлучення зіркової пари. Настя Каменських відповідала на плітки, вона запевнила, що у неї все добре й розлучатись не планує.