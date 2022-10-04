Настя Каменських сфотографувалася в особняку біля Києва та зізналася, за чим сумує

Кілька місяців війни Потап і Настя Каменських жили за кордоном. Через це їх неодноразово критикували. Тепер артистка все частіше публікує фото з дому та зізнається, за чим з довоєнного часу сумує найбільше.

Каменських вже неодноразово казала, що сумує за довоєнним життям. Тепер вона вже не боїться перебувати вдома і публікує нові кадри звідти.

Вас може зацікавити Після того, як потролив Сєрга: Потап показав контракт добровольця і відшив хейтерів

Нове фото Насті Каменських з особняка під Києвом

NK разом з чоловіком Потапом мають розкішний особняк під Києвом. Кілька місяців він пустував, а тепер там знову оселилося зіркове подружжя.

Настя Каменських опублікувала нове фото, яке зробила у спальні. Артистка постала перед камерою у чорному атласному вбранні з білим квітковим принтом. Волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж: нанесла тональний і нафарбувала губи нюдовою помадою.



Настя Каменських вдома біля Києва / Фото з інстаграму співачки

У дописі NK вкотре поділилася думками. Зараз їй понад усе хочеться повернути те відчуття безпеки та комфорту, яке раніше здавалося чимось звичним.

Постійно згадую, як любила готувати на власній кухні, наводити лад у кімнатах, піклуватися про затишок і комфорт, не думаючи ні про що! Це мій вид медитації. Неймовірно сумую за часом, коли це було нашою буденністю,

– поділилася виконавиця.

NK наголосила, що попереду в нас ще кращі часи, розквіт нашої країни та кожного особисто. Бо такими сильними, загартованими й готовими до боротьби ми не були ще ніколи.