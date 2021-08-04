Настя Каменських з мамою і чоловіком відпочиває в Хорватії: фото

Співачка Настя Каменських відправилася на сімейний відпочинок. Для відпустки на березі моря вона обрала Хорватію. Артистка прогулялася вуличками міста Комижа та зробила декілька атмосферних фото.

Нещодавно Потап і Настя повернулися з Туреччини, а тепер відпочивають в Хорватії. Артистка вирішила подарувати відпочинок матусі, яка важко переживає смерть чоловіка.

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NK з мамою і чоловіком у Хорватії

Виконавиця оприлюднила декілька фото, які зробила під час прогулянки з найріднішими. Ввечері вона з мамою і коханим вивчала вулички стародавнього міста.

Настя одягнула білу мініспідницю та помаранчеву блузку з принтом у рожевий горох. Серед аксесуарів образ довершили сережки, лаконічна підвіска та солом'яна сумка. Волосся вона вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила макіяж у коричневих тонах.

У дописі Каменських розповіла, що для неї означає сім'я та адресувала слова вдячності: "Я виросла в дуже добрій, турботливій, повноцінній та повній любові сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці. А наші усмішки, враження, подорожі будуть найкращими моментами в житті! Напишу дуже стандартно, але цінуйте, любіть та оберігайте один одного".

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Напередодні NK побувала на романтичній прогулянці з коханим. Тоді вона також поділилася декількома світлинами. Потап і Настя позували на набережній і на вузькій вуличці.