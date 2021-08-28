Настя Каменських у дуеті з мамою заспівала на вечірці Горбунова: зворушливі відео

Днями Настя Каменських з мамою Лідією завітала на вечірку до дня народження Юрія Горбунова. На святкуванні в національному стилі зіркові мама й донька заспівали в дуеті. Вони виконали українські пісні.

Зіркове подружжя Потапа і Насті Каменських добре товаришує з Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою, які живуть по сусідству. Репер навіть хрестив первістка шоумена Івана. Тому не дивно, що іменинник запросив артистів на душевне свято.

Варто знати У вишиванках і з бандуристами: Юрій Горбунов гучно відсвяткував день народження

Оскільки після смерті чоловіка Лідія Каменських часто залишається в будинку доньки й зятя, серед гостей вечірки опинилася й вона.

У дуеті з мамою Настя Каменських заспівала для Горбунова українські пісні – "Черемшина" та "Червона рута". Атмосфера панувала казкова, адже мама й донька виступали після бандуристів, а всі гості були одягнені у вишиванки.

Обожнюю співати з моєю Лідочкою. Дякую, Юрчику, за таке душевне свято,

– підписала Настя Каменських.

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на вечірці Юрій Горбунова Настя Каменських заспівала не лише зі своєю мамою, а й з пасинком іменинника. Ілля – син Осадчої від першого шлюбу – зіграв на гітарі та в дуеті зі співачкою виконав російськомовні пісні.

Дует Насті Каменських з мамою Лідією розчулив мережу: