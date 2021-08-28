Звездная чета Потап и Настя Каменских хорошо дружат с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей, которые живут по соседству. Рэпер даже крестил первенца шоумена Ивана. Поэтому неудивительно, что именинник пригласил артистов на душевный праздник.

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Поскольку после смерти мужа Лидия Каменских часто остается в доме дочери и зятя, среди гостей вечеринки оказалась и она.

В дуэте с мамой Настя Каменских спела для Горбунова украинские песни – "Черемшина" и "Червона рута". Атмосфера царила сказочная, ведь мама и дочь выступали после бандуристов, а все гости были одеты в вышиванки.

Обожаю петь с моей Лидочкой. Спасибо, Юрчик, за такой душевный праздник,
– подписала Настя Каменских.

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Дуэт Насти Каменских с мамой Лидией растрогал сеть:

  • "Обожаю, когда Настя поет на украинском. Вы с Лидочкой красавицы";
  • "Какой у мамы голос";
  • "Это роскошно, когда доченька поет с мамочкой";
  • "Очень красиво, голоса – супер";
  • "Восхищаюсь вами, Настя! Всегда будьте такой позитивной и веселой".