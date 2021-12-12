Настя Каменських у чорній сукні похизувалася фігурою: фото спокусливого образу співачки

Співачка Настя Каменських є однією з зіркових детективів гіпершоу "Маска". Для зйомок 8 випуску артистка обрала чорну мінісукню, яка гарно підкреслила її спокусливу фігуру.

NK демонструє бездоганні форми тіла на кожній події, яку відвідує. Особливу увагу зірка зараз приділяє шоу "Маска", де щотижня показує нові образи.

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Спокусливий look Насті Каменських

На нових світлинах NK зображена в силуетній сукні з відкритими плечима та незвичною бахромою з камінцями. Такий одяг артистка поєднала з туфлями-човниками рожевого кольору на підборах.

Щоб аутфіт був насиченішим, Настя доповнила його стриманими мерехтливими прикрасами – ланцюжком на шиї та каблучками. Волосся красуня вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж в стилі металік на очах, а губи нафарбувала матовою нюдовою помадою.



Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби



Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби

Образи NK на шоу "Маска"