Настя Каменських у чорній сукні похизувалася фігурою: фото спокусливого образу співачки
Джерело:телеканал "Україна"
Співачка Настя Каменських є однією з зіркових детективів гіпершоу "Маска". Для зйомок 8 випуску артистка обрала чорну мінісукню, яка гарно підкреслила її спокусливу фігуру.
NK демонструє бездоганні форми тіла на кожній події, яку відвідує. Особливу увагу зірка зараз приділяє шоу "Маска", де щотижня показує нові образи.
Дивіться також Настя Каменських поділилася атмосферним фото: домашній образ зірки
Спокусливий look Насті Каменських
На нових світлинах NK зображена в силуетній сукні з відкритими плечима та незвичною бахромою з камінцями. Такий одяг артистка поєднала з туфлями-човниками рожевого кольору на підборах.
Щоб аутфіт був насиченішим, Настя доповнила його стриманими мерехтливими прикрасами – ланцюжком на шиї та каблучками. Волосся красуня вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж в стилі металік на очах, а губи нафарбувала матовою нюдовою помадою.
Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби
Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби
Образи NK на шоу "Маска"
- Артистка приміряла образ однієї з головних героїнь серіалу "Паперовий будинок" – Токіо. Тоді Каменських одягнула коротку помаранчеву сукню та перуку з класичним боб-каре.
- Для ще одного ефіру обирала чорну сукню з об'ємними фіолетовими рукавами, а зачіску доповнювала вуаллю.