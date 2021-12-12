NK демонструє бездоганні форми тіла на кожній події, яку відвідує. Особливу увагу зірка зараз приділяє шоу "Маска", де щотижня показує нові образи.
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Спокусливий look Насті Каменських
На нових світлинах NK зображена в силуетній сукні з відкритими плечима та незвичною бахромою з камінцями. Такий одяг артистка поєднала з туфлями-човниками рожевого кольору на підборах.
Щоб аутфіт був насиченішим, Настя доповнила його стриманими мерехтливими прикрасами – ланцюжком на шиї та каблучками. Волосся красуня вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж в стилі металік на очах, а губи нафарбувала матовою нюдовою помадою.
Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби
Настя Каменських у чорній мінісукні / Фото пресслужби
Образи NK на шоу "Маска"
- Артистка приміряла образ однієї з головних героїнь серіалу "Паперовий будинок" – Токіо. Тоді Каменських одягнула коротку помаранчеву сукню та перуку з класичним боб-каре.
- Для ще одного ефіру обирала чорну сукню з об'ємними фіолетовими рукавами, а зачіску доповнювала вуаллю.