Настя Каменских активно развивает сольную карьеру. Она работает над украинскими хитами, а также обожает латиноамериканскую музыку, которой радует поклонников во многих уголках планеты. Клипы на самые популярные песни зажигательной артистки – смотрите дальше!

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Песни NK звучат на всех украинских радиостанциях и покоряют иностранные чарты. Певица знает, как написать хит, который станет вирусным в социальных сетях. Значительное внимание в своем творчестве Настя уделяет видеоработам. Она является одной из немногих украинских артисток, чьи клипы за считанные часы собирают миллионы просмотров на ютубе.

Сольные треки Насти Каменских, которые взбудоражили Сеть и разлетелись по миру – далее в подборке Showbiz 24!

Самые популярные клипы NK

NK – "Это моя ночь": смотрите видео онлайн

NK – "Дай мне": смотрите видео онлайн

NK – "Тримай": смотрите видео онлайн

NK – Lomala: смотрите видео онлайн

NK – Peligroso: смотрите видео онлайн

NK – "Попа как у Ким": смотрите видео онлайн

NK – "Обіцяю": смотрите видео онлайн

NK – Elefante: смотрите видео онлайн

NK – A huevo: смотрите видео онлайн

NK – Vibe: смотрите видео онлайн

NK – "Почуття": смотрите видео онлайн

NK – "Девочки рулят": смотрите видео онлайн