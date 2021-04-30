В одному з інтерв'ю креатор музичної корпорації, артист та продюсер Монатік зізнався: "Я впевнений, що саме сьогодні час колаборацій та експериментів. Мені подобається, коли артисти збираються, діляться досвідом, а потім виходить щось зовсім нове".

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Напередодні великого травневого концерту MONATIK в Osocor Residence згадуємо найяскравіші пісенні колаборації попзірки.

"ВЕЧЕРиНОЧКА" з Вірою Брежнєвою

Трек, що одразу став улюбленим музичним супроводом усіх гучних вечірок та камерних дружніх посиденьок, артист записав із Вірою Брежнєвою. Віра вже давно мріяла зробити фіт з Монатіком, адже вона – його палка прихильниця. Тому, коли співак надіслав Брежнєвій "ВЕЧЕРиНОЧКУ", не думала ані хвилини – відразу відповіла згодою.

Ба більше – Віра ще й давно мріяла попрацювати з Таню Муіньо. Через це під час зйомок відео на дуетну пісню була згодна на все, що запропонує талановита кліпмейкерка.

Монатік і Вєра Брєжнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА: дивитись відео онлайн

"Глубоко" з Надею Дорофєєвою

"Глубоко" – не випадковий дует. Артисти планували його ще з 2017 року. І реалізували задум, як завжди, хітово та феєрично. Це стосується не тільки яскравих костюмів і танцювальних номерів, а й локації. Зйомки екранізації суперхіта відбувалися на славнозвісній віллі П'єра Кардена в Ніцці.

Монатік і Надя Дорофеева – Глубоко: дивитись відео онлайн

"В цей день" із Ніною Матвієнко

Дует із берегинею української музики був цілковито спонтанним рішенням. "Світське життя" запропонувало Монатіку зробити фіт із Ніною Митрофанівною. Артист зробив запальну композицію, на яку легендарна артистка, звичайно ж, погодилася. У багатьох інтерв'ю після успішної й дуже чуттєвої колаборації артист зізнавався, що дуже переживав. Адже заспівати із самою Ніною Матвієнко – для нього дуже велика честь.

Монатік і Ніна Матвієнко – В цей день: дивитись відео онлайн

"Красиво" з Alyona Alyona

Дуетна пісня Монатіка з головною реперкою країни Альоною Савраненко увійшла до платівки "LOVE IT ритм", виданої 2019 року. Наживо одні з найпопулярніших вітчизняних артистів сучасності виконали її під час епохального шоу на НСК "Олімпійський".

Монатік і Alyona Alyona – Красиво: дивитись відео онлайн

"Кобра" із The Hardkiss

Цього разу пропозиція заспівати дуетом надійшла не від головного ритмолова країни, а від фронтвумен The Hardkiss Юлії Саніної. Власне, вона і є авторкою тексту пісні "Кобра".

"Написати пісню про змію я мріяла, напевно, усі дев'ять років існування гурту. Цей образ мене дуже надихає. Коли "Кобра" таки написалася – відразу зрозуміла, що Діма з його неймовірним тембром відмінно прозвучить тут", – розповіла артистка.

Монатік і The Hardkiss – Кобра: дивитись відео онлайн

"Ви знаєте, я, як автор пісень, ніколи не планую дует із певною особистістю. Усе виходить легко і спонтанно: ти чуєш пісню, уявляєш артиста в тій чи іншій композиції. Пісня сама обирає свою другу половину. 2020 рік – це рік колаборацій Монатіка. У нас вийшли найрізноманітніші за жанрами та настільки різнопланові дуетні роботи з приголомшливими артистами: Вірою Брежнєвою, Lida Lee і Nino Basilaya, The Hardkiss, також була співпраця з Vakula, а зовсім недавно вийшла дуетна робота з alyona alyona, яку я дуже поважаю й люблю.

У рамках нашого мюзиклу "РИТМ" нам вдалося попрацювати з понад 12 артистами. До Дня незалежності ми на "Звучит Production" зробили, наразі, наймасштабніше в нашому житті попурі з пісень Made In Ukraine (яке ще називають "мешап"). Це було дуже цікаве і відповідальне завдання. З 42 пісень створити одну на 16 хвилин 54 секунди, яка пронесе крізь роки і викличе величезну кількість спогадів і емоцій. Ще недавно для мене це здавалося зовсім неможливим", – поділився Монатік.



Монатік і її найвідоміші колаборації / Фото пресслужби

28 травня автор найтанцювальніших хітів покаже своє легендарне шоу в Osocor Residence. А це означає, що зовсім скоро ми обов'язково почуємо яскраві хіти артиста на сцені в Києві.