Нас "освободілі" від квартири, – житло Андрія Бєднякова в Маріуполі знищили російські окупанти

Телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Його сім'ї вдалося виїхати з міста, однак через російських окупантів загинула мама. Тепер ведучий повідомив, що росіяни зруйнували будинок, де була його квартира.

Росія продовжує знищувати українські міста. Здебільшого, від російських обстрілів страждають житлові будинки та мирні мешканці, життя яких назавжди змінилося після 24 лютого.

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Наразі Маріуполь перебуває під повним контролем і тимчасовою окупацією росіян. Зараз місто важко впізнати. Раніше на його вулицях лунав дитячий сміх, гуляли закохані пари, а тепер у місті лише смерть, біль і відчай. Люди, які залишилися в окупації, виживають, як можуть.

Окупанти знищили квартиру Андрія Бєднякова

Маріуполь є рідним містом багатьох знаменитостей, серед яких ведучий Андрій Бєдняков. Тривалий час його рідні перебували в заблокованому місті, їм дивом вдалося врятуватися. Тепер ведучий повідомив, що окупанти розбомбили школу, де він навчався, а також будинок, де була квартира його сім'ї. Росіяни знищили все те, що навіювало приємні спогади з дитинства.

"Моя школа. Моя школа, де я навчався. До війни вона була однією з найкращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним гумовим покриттям. Маленьке футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти", – поділився спогадами Андрій.

А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири,

– повідомив Бедняков.

Також ведучий показав, як маріупольці стоять в черзі за хлібом, який привезли окупанти. Зараз у Маріуполі справжнє пекло. Жителі міста, які залишилися там, щоб вижити, вимушені брати їжу в росіян.

Андрій Бєдняков про Маріуполь / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучого

Нагадаємо, мама Андрія Бєднякова померла в Маріуполі ще до повної його окупації. Жінка довго хворіла, а навесні впала в кому. Її звели в могилу не лише бомбардування, а й страшенний холод у квартирі. Телеведучий пригадував: "Мамі ставало гірше від кожного вибуху. Як тільки все починалося, нам написала одна жінка, яка сиділа з мамою, і сказала: "До мене підійшла Ольга Миколаївна, обійняла мене і сказала: "Ну все, це кінець". На початку квітня Андрій повідомив, що мама померла. Через постійні обстріли він не зміг попрощатися з нею.