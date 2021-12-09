У нас етап вдячності, – Дзідзьо сходив на побачення з ексдружиною SLAVIA

Розлучення Дзідзьо зі SLAVIA було гучним та емоційним. Однак після всіх скандалів вони зуміли знайти спільну мову й залишились близькими людьми. Ба більше, експодружжя досі ходить на побачення.

У середу, 8 грудня, SLAVIA вечеряла з колишнім чоловіком Дзідзьо. Вони забронювали столик у тихому й затишному ресторані та зустрілись за кавою й келихом вина.

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"Зробили гарну справу і відсвяткували з колишнім", – поділилась співачка, опублікувавши кадри з вечері.

Дзідзьо повечеряв з ексдружиною SLAVIA / Скриншот з відео співачки

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Ба більше, SLAVIA додала, що ані вона, ані Дзідзьо після всіх її скандальних інтерв'ю не тримають зла одне на одного. За словами зірки, зараз у них етап вдячності за всі 20 років, які вони були разом.

У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі й рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному тільки найкращого,

– зауважила артистка.

Дзідзьо не приховує, що не став рятувати шлюб зі SLAVIA. Усе нібито тому, що всі 8 років у шлюбі вони оминали гострі кути. Відтак було запізно працювати над тим, що їх не влаштовує.

Крім того, співачка пригадала, що кар'єра Дзідзьо починалася з дуету Vivo per lei, де вони співали вдвох. Так, SLAVIA оприлюднила один з треків і натякнула на майбутню співпрацю.

"Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте", – заінтригувала знаменитість.

Повний текст публікації SLAVIA:

Сидимо з Мішею, п'ємо каву з шоколадкою, а всередині обгортки надпис: "Щоб мати гарні спогади, потрібно більше, ніж хороша пам'ять".

Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі й рідні люди. Кожен з нас бажає одне одному тільки найкращого.

Наш дует "Vivo per lei" італійською та іспанською мовами – це один з багатьох гарних спогадів того часу, коли ми співали в дуеті. Я завжди хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природнього тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте.