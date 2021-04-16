Народилась з патологією: маленька донька Джанлуки Ваккі перенесла операцію

Доньці "танцюючого мільйонера" Джанлуки Ваккі та його коханої Шерон Фонсеки зробили операцію. 6-місячній дівчинці видалили вроджену патологію "вовчу пащу".

Італійський мільйонер Джанлука Ваккі, якого також називають "танцюючим", сповістив про операцію доньки Блу Єрусалими зворушливим дописом. 6-місячна дівчинка перенесла операцію цього тижня.

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Донька Джанлуки Ваккі перенесла операцію

Мільйонер поділився, що цей час був дуже складним та напруженим для всієї сім'ї, а особливо для маленької Блу Єрусалими. Однак дівчинка мужньо перенесла всі складнощі.

Коли ваша маленька дитина переживає щось настільки серйозне, як операція, це по-справжньому вражає весь ваш світ як батька. Наш ангел не перестає нас дивувати! Вона була такою хороброю, спокійною і милою, що я пишаюся тим, що я її батько!

– зізнався Джанука.

Чоловік додав, що він зі сльозами на очах підтримує усіх тих батьків, що стикаються з подібними проблемами. Джанлука Ваккі запевнив, що вони з донькою вже перебувають вдома й дякують кожному за підтримку. Він поділився щемливим фото з лікарняної палати.

Своєю чергою, кохана мільйонера Шерон Фонсека показала відео з лікарні. На кадрах помітно, що Блу Єрусалима була дуже активною та веселою.

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