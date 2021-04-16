Итальянский миллионер Джанлука Вакки, которого также называют "танцующим", известил об операции дочери Блу Иерусалимы трогательным сообщением. 6-месячная девочка перенесла операцию на этой неделе.
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Дочь Джанлуки Вакки перенесла операцию
Миллионер поделился, что это время было очень сложным и напряженным для всей семьи, а особенно для маленькой Блу Иерусалимы. Однако девочка мужественно перенесла все сложности.
Когда ваш маленький ребенок переживает что-то столь серьезное, как операция, это по-настоящему поражает весь ваш мир как родителя. Наш ангел не перестает нас удивлять! Она была такой храброй, спокойной и милой, что я горжусь тем, что я ее отец!
– признался Джанлука.
Мужчина добавил, что он со слезами на глазах поддерживает всех тех родителей, которые сталкиваются с подобными проблемами. Джанлука Вакки заверил, что они с дочкой уже находятся дома и благодарят каждого за поддержку. Он поделился трогательным фото из больничной палаты.
В свою очередь, возлюбленная миллионера Шэрон Фонсека показала видео из больницы. На кадрах заметно, что Блу Иерусалима была очень активной и веселой.
Джанлука Вакки стал отцом: что об этом известно
- 53-летний миллионер закрутил роман с 26-летней моделью Шэрон Фонсекой в 2018 году.
- Уже через 2 года Джанлука Вакки объявил, что они впервые станут родителями.
- В июле 2020 года влюбленные рассекретили пол первенца – они поделились, что ждут девочку.
- Дочь Блу Иерусалима появилась на свет 27 октября.
- После родов миллионер устроил невероятную встречу Шэрон Фонсеки и их дочери дома.
- В конце 2020 года Джанлука Вакки впервые показал лицо дочери и сообщил, что она родилась с патологией "волчья пасть".