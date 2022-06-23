"Нарешті зустрілися": Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з сином
Джерело:інстаграм Олександра Пономарьова
Український музикант Олександр Пономарьов опублікував світлину з сином. Він повідомив, що зустрівся з ним після розлуки.
Український музикант Олександр Пономарьов рідко ділиться особистим. Та днями він опублікував фото, на якому показав, як виріс його син Сашко.
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Олександр Пономарьов показав сина
Співак опублікував фото на своїй сторінці в інстаграмі. Він похизувався дорослим сином й повідомив, що на світлині показав довгоочікувану зустріч. Можливо, підліток пересиджував війну за кордоном, а тепер приїхав до України. Однак цього музикант не повідомив.
Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все,
– підписав фото Олександр Пономарьов.
Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова
Миле сімейне фото зворушило мережу й зібрало безліч вподобань та коментарів:
"Красивий юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина";
- "Ого, як виріс. Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть";
- "Який він красивий та дорослий";
- "Який гарний хлопець";
- "Красунчик";
- "Рада бачити вас разом";
- "Ви обоє красунчики";
- "Який гарний юнак";
- "Оце так подорослішав, змінився. Красунчик!";
- "Гарні обидва";
- "Як подорослішав Сашко, красень. Татова гордість";
- "Який гарненький, дай йому Боже здоров'я";
- "Як виріс! Здоров'я вам і Сашуні";
- "Як швидко час біжить, скоро і внуки порадують дідуся".
Також зауважимо, що Олександр Пономарьов підтримує теплі стосунки з сином. Він розповідав, що проводить багато часу з Сашком і розмовляє з ним на різноманітні теми, окрім дівчат, оскільки це його особисте. Зірковий батько ще займається з сином господарськими справами – садить дерева та доглядає за домашніми улюбленцями.