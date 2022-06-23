Украинский музыкант Александр Пономарев редко делится личным. Но на днях он опубликовал фото, на котором показал, как вырос его сын Саша.

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Александр Пономарев показал сына

Певец опубликовал фото на своей странице в инстаграмме. Он похвастался взрослым сыном и сообщил, что на фото показал долгожданную встречу. Возможно, подросток пересиживал войну за границей, а теперь приехал в Украину. Однако этого музыкант не сообщил.

Наконец-то встретились! Сын вымахал! Слава Богу за все,
– подписал фото Александр Пономарев.


Александр Пономарев с сыном / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Милое семейное фото тронуло сеть и собрало множество предпочтений и комментариев:

"Красивый юноша, повзрослевший, возмужавший. Счастливой судьбы ему. Отцу радости за сына";

  • "Ого, как вырос. Пора покупать смокинг на свадьбу. Такого красавца точно скоро заберут";
  • "Какой он красивый и взрослый";
  • "Какой хороший парень";
  • "Красавчик";
  • "Совет видеть вас вместе";
  • "Вы оба красавчика";
  • "Какой красивый юноша";
  • "Вот так повзрослел, изменился. Красавчик!";
  • "Хорошие оба";
  • "Как повзрослел Саша, красавец. Папина гордость";
  • "Какой хорошенький, дай ему Божье здоровье";
  • "Как вырос! Здоровье вам и Сашуне";
  • "Как быстро время бежит, скоро и внуки порадуют дедушку".

Также отметим, что Александр Пономарев поддерживает теплые отношения с сыном. Он рассказывал, что проводит много времени с Сашей и разговаривает с ним на разные темы, кроме девушек, поскольку это его личное. Звездный отец еще занимается с сыном хозяйственными делами – сажает деревья и ухаживает за домашними питомцами.