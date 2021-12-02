Напередодні різдвяних свят: Євген Хмара виступить в Києві з новим шоу
Джерело:24 канал
15 грудня в Жовтневому палаці відбудеться концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари. Музикант покаже нове шоу в супроводі симфонічного оркестру.
Талант Євгена Хмари вразив Білий дім та Букінгемський палац. Його концерти – це завжди неймовірне шоу та заряд позитивної енергії. Музикант створює свої композиції лише в гарному настрої, тому вони завжди створюють в залі прекрасний настрій.
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Концерт KHMARA
Спеціально до цього концерту піаніст разом з командою створив нову програму, робота над якою тривала понад рік. На концерті KHMARA глядачі зможуть насолодитися живою музикою, цікавими оригінальними візуальними рішеннями, які відкриються світ неземної галактики й танцю.
Євген Хмара на концерті / Фото пресслужби
Концерт KHMARA – це:
- 365 днів творчості композитора;
- 50 людей на одній сцені;
- понад 10 видів музичних інструментів.
І все для того, щоб подарувати шанувальникам справжнє свято, відчуття казки.Коли: 15 грудня о 19:00
Де: Жовтневий палац, алея Героїв Небесної Сотні, 1
Євген Хмара на концерті / Фото пресслужби