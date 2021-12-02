Талант Євгена Хмари вразив Білий дім та Букінгемський палац. Його концерти – це завжди неймовірне шоу та заряд позитивної енергії. Музикант створює свої композиції лише в гарному настрої, тому вони завжди створюють в залі прекрасний настрій.

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Концерт KHMARA

Спеціально до цього концерту піаніст разом з командою створив нову програму, робота над якою тривала понад рік. На концерті KHMARA глядачі зможуть насолодитися живою музикою, цікавими оригінальними візуальними рішеннями, які відкриються світ неземної галактики й танцю.



Євген Хмара на концерті / Фото пресслужби

Концерт KHMARA – це:

365 днів творчості композитора;

50 людей на одній сцені;

понад 10 видів музичних інструментів.

І все для того, щоб подарувати шанувальникам справжнє свято, відчуття казки.

Коли: 15 грудня о 19:00

Де: Жовтневий палац, алея Героїв Небесної Сотні, 1



Євген Хмара на концерті / Фото пресслужби

Зверніть увагу! Грудень у столиці буде насиченим на святкові події. Кияни та гості зможуть поринути в передноворічну атмосферу, побувавши на різноманітних заходах. Про місця для відпочинку всієї родини дізнавайтеся за посиланням.