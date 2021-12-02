Талант Евгения Хмары впечатлил Белый дом и Букингемский дворец. Его концерты – это всегда невероятное шоу и заряд позитивной энергии. Музыкант создает свои композиции лишь в хорошем настроении, поэтому они всегда делают в зале прекрасную атмосферу.

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Концерт KHMARA

Специально к этому концерту пианист вместе с командой создал новую программу, работа над которой длилась более года. На концерте KHMARA зрители смогут насладиться живой музыкой, интересными оригинальными визуальными решениями, которые откроют мир неземной галактики и танца.



Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы

Концерт KHMARA – это:

365 дней творчества композитора;

50 человек на одной сцене;

более 10 видов музыкальных инструментов.

И все для того, чтобы подарить поклонникам настоящий праздник, ощущение сказки.

Когда: 15 декабря в 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1



Евгений Хмара на концерте / Фото пресс-службы

Обратите внимание! Декабрь в столице будет насыщенным праздничными событиями. Киевляне и гости смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу, побывав на различных мероприятиях. О местах для отдыха всей семьи узнавайте по ссылке.