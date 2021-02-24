Український рок-гурт "Рокаш" вразив новою відеопрем'єрою, переспівавши знаменитий хіт Михайла Машкіна "Верховино, мати моя". У ньому музиканти показали неймовірну природу українських Карпат та згадали про незаконну вирубку лісів.

У пресслужбі гурту 24 каналу розповіли, що за останні 50 років пісня стала справжнім шлягером на Закарпатті, але лише зараз текст набув філософського забарвлення. Адже у ньому оспівується щасливе майбуття, яке сьогодні не таке вже й щасливе – особливо огляду на незаконне природокористування.

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"Лісозаготівлі часто є єдиним шансом вижити для місцевих жителів. З іншого боку, потім самі ж вони і потерпають від повеней. Цю дилему ми й показали у кліпі – в момент зустрічі лісоруба та алегоричної постаті природи Карпат. Залежно від того, який вибір зробить людина при зустрічі з природою, природа її нагородить або покарає. Нам потрібно про це пам'ятати, щоб цей скарб – красу карпатських гір – побачили наші нащадки", – прокоментував відер лідер гурту "Рокаш" Віктор Янцо.



Зйомки кліпу гурту "Рокаш" – "Верховино, мати моя" / Фото пресслужби гурту

Як проводилась зйомка кліпу "Верховино, мати моя"

Зйомки кліпу проходили в унікальному музеї "Гамора", що на Закарпатті у селі Лисичово – єдиній діючій водяній кузні у Європі. Учасники гурту тимчасово перетворились на ковалів, яким виготовляли інструменти для вирубки у Карпатах. Що цікаво, під час зйомок музиканти навіть перейняли від майстрів кузні ази ковальского ремесла.



Зйомки кліпу "Верховино, мати моя" у кузні / Фото пресслужби гурту

Щодо мальовничних краєвидів гір, то їх знімали у Міжгірському районі – місці паломництва закарпатських художників. Авторка ідеї проєкту Ірина Янцо зазначила, що навіть у такому соціальному ролику вони хотіли показати не понівечені ліси і драматичні повені, а максимум краси, якої в Карпатах дуже багато.

Рокаш – Верховино, мати моя: дивитись відео онлайн