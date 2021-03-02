Украинский певец, победитель телепроекта "Голос страны" Tabakov порадовал поклонников весенней премьерой. Накануне 8 марта артист презентовал песню "Серцебиття".

В первые дни весны украинские исполнители презентуют новые, трогательные треки. Tabakov (настоящее имя – Павел Табаков) порадовал премьерой зажигательной песни "Серцебиття".

Интересно Группа "Рокаш" перепела песню "Верховино, мати моя", подняв тему вырубки лесов: видео

Tabakov в своих песнях всегда искренен со слушателями, а также в каждую композицию добавляет нотки романтики. Музыкант экспериментирует в трендовой стилистике синтвейв. Он начал творческую коллаборацию с известным саунд-продюсером Андреем Бакуном. Автором слов и музыки нового хита является сам Tabakov.

Певец подчеркивает, что в любом возрасте и в любой ситуации влюбленным надо уметь остановить время. Почувствовать сердца друг друга и объединить их общим битом – сердцебиением!

Я сам столкнулся с такой потребностью в семейной жизни. Тогда вывел собственную формулу, собственный рецепт, как перезагрузить отношения: надо лишь остановить обыденность, чтобы услышать сердцебиение любимой,

– поделился Tabakov.

Tabakov – "Серцебиття": слушайте песню онлайн