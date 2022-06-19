З нагоди Дня батька: у мережі показали новий зворушливий портрет принца Вільяма з дітьми
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Кенсінгтонський палац презентував нове зворушливе фото принца Вільяма з дітьми. Так у мережі привітали герцога з Днем батька.
У світі щороку відзначають День батька. Цей день припадає на третю неділю червня – цьогоріч це 19 червня. З нагоди зворушливого та сімейного свята герцоги Кембриджські показали новий портрет принца Вільяма з дітьми.
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Нова світлина принца Вільяма з дітьми
Перед камерою позував герцог Кембриджський з трьома дітьми. Принц Чарльз та принцеса Шарлотта позували збоку біля батька, а наймолодший принц Луї виліз Вільяму на шию. Тато з дітьми не стримують емоцій та усміхаються.
Вітаємо батьків та дідусів усього світу з Днем батька!
– написали під фото.
Принц Вільям з дітьми / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Автором цього знімку стала герцогиня Кембриджська. Вважають, що фото зробили минулого року під час відпустки сім'ї в Йорданії. Ймовірно, що у той самий період родина зробила кадр і для різдвяної листівки.
Наступний відпочинок сімейство Кембриджів планує на серпень цього року. Зовсім скоро вони мають оголосити про переїзд у Віндзор з Кенсінгтонського палацу, про що повідомляють британські ЗМІ.
У коментарях фото зіркового батька з дітьми засипають компліментами:
- "Чудове фото. Луї просто неймовірний";
- "Яка чарівна сім'я. Дякуємо, що поділилися фото з нами";
- "Чарівні";
- "Вітаю принца Вільяма з Днем батька! У вас чудова та любляча родина";
- "Це таке миле фото. Щасливого Дня батька";
- "Ці усмішки. Щасливого Дня батька";
- "Справжнє щастя на їхніх обличчях";
- "Який гарний портрет. Щасливого Дня батька усім родинам";
- "Яка щаслива родина".