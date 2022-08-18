Надя Дорофєєва продовжує розповідати про події, які трапляються з нею в Україні. Днями виконавиця припаркувалася у недозволеному місці, тому, як і всіх інших порушників правил дорожнього руху, її оштрафували.

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Надю Дорофєєву оштрафували через паркування у недозволеному місці

У дописі Дорофєєва розповіла, що її автомобіль відправився на штрафмайданчик. Під час перебування в Європі співачка неодноразово стикалася з тим, наскільки складно та довго розв'язувати всі бюрократичні питання. А в Україні, коли поїхала за автомобілем, то забрала його вже через 10 хвилин, просто заплативши штраф у додатку "Київ Цифровий".

Здавалося б, ситуація не з приємних, але я вибігла дуже щасливою. Вкотре переконалася в тому, що наша країна найкрутіша! Дуже пишаюся!

– написала Дорофєєва під фото.



Надя Дорофєєва в автомобілі / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika разом з сином і чоловіком потрапила в аварію в Польщі. На щастя, ніхто не постраждав, але зірка обурена ситуацією. Вони їхали на благодійний концерт з Гданська до Варшави. За її словами, авто попереду них різко загальмувало, тож машина MamaRika у неї врізалась.