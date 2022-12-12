Надя Дорофєєва зухвало відповіла всім, хто "розносить" її дует з Кацуріним

Кілька днів тому Надя Дорофєєва випустила першу спільну пісню з Михайлом Кацуріним, до якого пішла від Дантеса. У мережі відреагували по-різному: хтось захейтив, комусь сподобалося. Однак співачка зухвало відповіла всім й одразу.

Усього за чотири дні кліп на трек Дорофєєвої та Кацуріна "Що б не було" набрав майже 900 тисяч переглядів на ютубі. Це попри неоднозначні коментарів, в яких шкодують Дантеса, не бачать хімії, відчувають щось не те і сміються "з цього всього", але й бажають щастя.

До теми Дорофєєва та Кацурін презентували першу спільну пісню, але їх захейтили в мережі

Надя Дорофєєва обрала найцікавіші реакції та запостила собі в інстаграм. Серед них є і хейт:

"Пісня ніяка, нудна, як і її виконавиця. Сподобався тільки свистун";

"А навіщо йому та шапка в хаті? Там холодно, чи він встидається своєї лисини?";

"Я думала, що совісті взагалі немає. Дякую, тепер зрозуміло, що трохи є, з ваших слів".

Схоже, артистку ці коментарі аж ніяк не зачепили. На зло всім, кому не подобається її "Що б не було", вона похвалилася, як трек "залетів" на усіх можливих музичних платформах.

Наш трек займає 1 місце в трендах ютубу, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топ-чартах Apple Music. Дякую вам, ви топ,

– написала Дорофєєва.

Нагадаємо, незадовго до їхнього з Мішею Кацуріним релізу Дантес натякнув, що їхнє розлучення на совісті Дорофєєвої. На початку лютого вони роз'їхалися, бо не кохали одне одного, хотіли пожити для себе, а потім "вилізли" інші причини, інші проблеми. Схоже, співак мав на увазі почуття Наді до друга Кацуріна.

"У мене є свої образи, я пережив і злість, і ненависть. Далі не мені з тією кармою жити", – коментував Дантес. Після цього Дорофєєва поскаржилася на хейтерів, які тиснуть на них з Мішею і заважають насолоджуватися коханням.