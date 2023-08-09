Соромно, – Надя Матвєєва розповіла про сварку з мамою через коханого, який молодший на 20 років

Телеведуча Надія Матвєєва перебуває у стосунках з чоловіком, який на 20 років молодший за неї. Така різниця у віці не дуже до вподоби рідним знаменитості. З'ясувалось, що між ведучою та її мамою навіть виник конфлікт через нові стосунки Надії.

Це відбулося на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак зірка зауважила, що їй соромно, що не змогла уникнути цієї ситуації.

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Надія Матвєєва про конфлікт з мамою через коханого

За словами ведучої, рідні й раніше не дуже добре сприймали її новий роман. Однак саме в час великої війни, коли всі були в складному емоційному стані, стався конфлікт між Надією та її мамою.

Досі соромно, що стався конфлікт із мамою під час війни. На початку ми всією сім'єю зустрілися, і мама була в такому емоційно-важкому стані, що намагалася вплинути на моє особисте життя,

— зізналася телеведуча.

"Мама не хотіла зі мною говорити, не хотіла мене бачити", – додала Надія.

Знаменитість зауважила, що попри труднощі, був і позитивний наслідок від сварки з мамою, оскільки, це дозволило їм сепаруватися. З'ясувалось, що Надія перебувала в співзалежних стосунках з мамою. Саме після конфлікту телеведуча це усвідомила.

"Зараз я розумію, що ця складна ситуація, і той мій сором, і почуття вини, і безпорадність, і ті страшні емоції, які пережила мама, призвели до важливого моменту мого життя. Сепарації. Я визнаю, що я, як доросла жінка, була дуже пов'язана з мамою. У нас дуже тісні стосунки, і це, певною мірою, не було схоже на стосунки дорослих людей. Я цього не усвідомлювала", — пояснила Матвєєва.

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