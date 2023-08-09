Соромно, – Надя Матвєєва розповіла про сварку з мамою через коханого, який молодший на 20 років
Джерело:"Слава +"
Телеведуча Надія Матвєєва перебуває у стосунках з чоловіком, який на 20 років молодший за неї. Така різниця у віці не дуже до вподоби рідним знаменитості. З'ясувалось, що між ведучою та її мамою навіть виник конфлікт через нові стосунки Надії.
Це відбулося на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак зірка зауважила, що їй соромно, що не змогла уникнути цієї ситуації.
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Надія Матвєєва про конфлікт з мамою через коханого
За словами ведучої, рідні й раніше не дуже добре сприймали її новий роман. Однак саме в час великої війни, коли всі були в складному емоційному стані, стався конфлікт між Надією та її мамою.
Досі соромно, що стався конфлікт із мамою під час війни. На початку ми всією сім'єю зустрілися, і мама була в такому емоційно-важкому стані, що намагалася вплинути на моє особисте життя,
— зізналася телеведуча.
"Мама не хотіла зі мною говорити, не хотіла мене бачити", – додала Надія.
Знаменитість зауважила, що попри труднощі, був і позитивний наслідок від сварки з мамою, оскільки, це дозволило їм сепаруватися. З'ясувалось, що Надія перебувала в співзалежних стосунках з мамою. Саме після конфлікту телеведуча це усвідомила.
"Зараз я розумію, що ця складна ситуація, і той мій сором, і почуття вини, і безпорадність, і ті страшні емоції, які пережила мама, призвели до важливого моменту мого життя. Сепарації. Я визнаю, що я, як доросла жінка, була дуже пов'язана з мамою. У нас дуже тісні стосунки, і це, певною мірою, не було схоже на стосунки дорослих людей. Я цього не усвідомлювала", — пояснила Матвєєва.
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Що відомо про коханого Надії Матвєєвої: головне
- У нові стосунки ведуча вступала неодруженою жінкою. До цього вона була двічі заміжня. Відтак від першого чоловіка народила сина.
- Обранець Надії не є публічною людиною. Він працює у сфері, близькій до медицини. Закохані познайомилася на вечірці.
- "Його навіть немає в соцмережах. Я взагалі не могла уявити, що буду разом з цим чоловіком, бо у нас велика різниця у віці – він на 20 років молодший. Я ж із цим табу жила. Вважала, що такі стосунки не мають сенсу. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли вирішили, що будемо разом жити й те, що це теоретично може вплинути на наші стосунки. Так, це виклик для нас, але це прекрасно", – поділилася ведуча.
- Партнер знаменитості також має дітей, однак наразі не познайомив їх через війну.
- Чоловік не приховує, що хоче одружитися з Надією.