Надя Дорофєєва знялася для українського Vogue: її порівняли зі світовою зіркою – ефектні кадри

Надя Дорофєєва поділилася з Vogue 10 сенсами, які наповнюють її життя під час війни, і позувала у фешн-зйомці. Вона приміряла шість неординарних образів і нагадала публіці номінантку на Греммі Дуа Ліпу.

Над фотосесією Наді Дорофєєвої для Vogue працювала студія дизайнера Антона Бєлінського, який заробив собі ім'я у світовій індустрії моди. Його бренд й одягнув співачку на зйомку. Для неї підібрали звабливі та екстравагантні look – від топу з перлами до барвистих ботфортів зі шнурівкою.

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Надя Дорофєєва знялася для українського Vogue

Новий вимір, нові образи, нові сенси на Vogue UA. Дякую, Антоне, за твоє бачення,

– прокоментувала Дорофєєва в інстаграмі.

Фоловерам артистки здалося, що вона схожа чи то на британку Дуа Ліпу, чи то на американку Лану Дель Рей.

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

Надя Дорофєєва знялася для Vogue / Фото Олександра Кушакова, Vogue

10 сенсів Наді Дорофєєвої