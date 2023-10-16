Це цікаво обговорювати, – Надя Дорофєєва зізналася, як реагує на хейт та скандали у шоу-бізнесі

Надя Дорофєєва сьогодні є однієї найвідоміших співачок в Україні. Через популярність зірка часто стикається з плітками та брехнею про себе. Дорофєєва зізналася, як реагує на хейт і як ставиться до скандалів в українському шоу-бізнесі.

Надя не приховує – вона любить обговорювати скандали, хоча їй шкода зірок, які в них потрапляють. Про це Дорофєєва розповіла ведучому Євгену Фешаку.

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Як Дорофєєва ставиться до скандалів

Співачка зізналася, що полюбляє пліткувати про скандали інших зірок. За її словами, їй дуже цікаво обговорювати такі випадки.

Я можу проговорити те, хто що зробив… Але мені шкода багатьох артистів, які потрапляють у скандали. Я не відчуваю злорадства. Я відчуваю якусь печаль, скоріше. Але обговорити це завжди цікаво, щоб не потрапити в подібну ситуацію,

– розповіла Надя.

Як співачка реагує на чутки

Артистка зазначила, що її, як і багатьох інших зірок, турбує ця проблема. Вона вважає, що під час війни в Україні до хейту треба ставитися з розумінням.

Як я ставлюся до хейту? Звичайно, це буває боляче, особливо коли тебе ображають ні за що, несправедливо… Але я над цим працюю – роблю медитації. І зараз в мене чудовий період, я перестала пускати це в серце,

– пояснила Дорофєєва.

Надя стверджує, що після розлучення з Володимиром Дантесом вона побачила негативну сторону популярності. Тоді їй не хотілося, щоб всі лізли в її особисте життя.

"Багато нісенітниць писали. І нещодавно я дивилась програму, в якій розповідали, що в мене стосунки були з якимось олігархом, який мені з тюрми писав розповідали. Я не розумію, як це люди створюють", – розповіла співачка.

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