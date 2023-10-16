Надя не приховує – вона любить обговорювати скандали, хоча їй шкода зірок, які в них потрапляють. Про це Дорофєєва розповіла ведучому Євгену Фешаку.
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Як Дорофєєва ставиться до скандалів
Співачка зізналася, що полюбляє пліткувати про скандали інших зірок. За її словами, їй дуже цікаво обговорювати такі випадки.
Я можу проговорити те, хто що зробив… Але мені шкода багатьох артистів, які потрапляють у скандали. Я не відчуваю злорадства. Я відчуваю якусь печаль, скоріше. Але обговорити це завжди цікаво, щоб не потрапити в подібну ситуацію,
– розповіла Надя.
Як співачка реагує на чутки
Артистка зазначила, що її, як і багатьох інших зірок, турбує ця проблема. Вона вважає, що під час війни в Україні до хейту треба ставитися з розумінням.
Як я ставлюся до хейту? Звичайно, це буває боляче, особливо коли тебе ображають ні за що, несправедливо… Але я над цим працюю – роблю медитації. І зараз в мене чудовий період, я перестала пускати це в серце,
– пояснила Дорофєєва.
Надя стверджує, що після розлучення з Володимиром Дантесом вона побачила негативну сторону популярності. Тоді їй не хотілося, щоб всі лізли в її особисте життя.
"Багато нісенітниць писали. І нещодавно я дивилась програму, в якій розповідали, що в мене стосунки були з якимось олігархом, який мені з тюрми писав розповідали. Я не розумію, як це люди створюють", – розповіла співачка.
Дивіться коротке інтерв'ю з Надею Дорофєєвою: відео
Останні чутки про Надю Дорофєєву
- Нещодавно в мережі поширили плітки, начебто Дорофєєва вагітна первістком. Це стало несподіванкою для співачки, тож вона відреагувала – поділилася відео з оголеним животом, щоб всі побачили, що вона не вагітна.
- Хоч Надя Дорофєєва не планує найближчим часом стати мамою, вона вже відкрито говорить про материнство. Не так давно зірка навіть називала ім'я, яке б дала майбутньому синові.