Надя не скрывает – она любит обсуждать скандалы, хотя ей жаль звезд, которые в них попадают. Об этом Дорофеева рассказала ведущему Евгению Фешаку.
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Как Дорофеева относится к скандалам
Певица призналась, что любит сплетничать о скандалах других звезд. По ее словам, ей очень интересно обсуждать такие случаи.
Я могу проговорить то, кто что сделал… Но мне жаль многих попадающих в скандалы артистов. Я не чувствую злорадства. Я чувствую какую-то печаль, скорее. Но обсудить это всегда интересно, чтобы не попасть в подобную ситуацию,
– рассказала Надя.
Как певица реагирует на слухи
Артистка отметила, что ее, как и многих других звезд, волнует эта проблема. Она считает, что во время войны в Украине к хейту нужно относиться с пониманием.
Как я отношусь к хейту? Конечно, это бывает больно, особенно когда тебя оскорбляют ни за что несправедливо… Но я над этим работаю – делаю медитации. И сейчас у меня отличный период, я перестала пускать это в сердце,
– объяснила Дорофеева.
Надя утверждает, что после развода с Владимиром Дантесом она увидела негативную сторону популярности. Тогда ей не хотелось, чтобы все лезли в ее личную жизнь.
"Многие чепухи писали. И недавно я смотрела программу, в которой рассказывали, что у меня отношения были с каким-то олигархом, который мне из тюрьмы писал рассказывали. Я не понимаю, как это люди создают", – рассказала певица.
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Последние слухи о Наде Дорофеевой
- Недавно в сети распространили сплетни, вроде бы Дорофеева беременна первенцем. Это стало неожиданностью для певицы, и она отреагировала – поделилась видео с обнаженным животом, чтобы все увидели, что она не беременна.
- Хотя Надя Дорофеева не планирует в ближайшее время стать мамой, она уже откровенно говорит о материнстве. Не так давно звезда даже называла имя, которое дала бы будущему сыну.