Надя Дорофєєва згадала про російськомовні пісні: чи планує перекладати їх державною
Джерело:ТСН
Співачка Надя Дорофєєва переклала одну свою російськомовну пісню українською ще кілька місяців тому. Вона розповіла, чи буде переспівувати й інші треки.
Більшість українських артистів лише після 24 лютого усвідомили, що треба писати музику рідною мовою. Співачка Надя Дорофєєва, яка вже два роки є сольною виконавицею, почала творити українські пісні вже з початку війни.
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Чи перекладе Дорофєєва пісні українською
У репертуарі Наді Дорофєєвої залишається чимало російськомовного матеріалу, який полюбився її аудиторії. Вона зізналась, чи перекладатиме їх державною.
Відверто кажучи, я не хочу перекладати ці пісні. Хоча знаю, що багато хто чекав, наприклад, пісню fenomenal. Я хочу писати нову музику, робити новий якісний україномовний матеріал,
– поділилась зірка.
"Мені зараз не хочеться створювати якісь легковажні пісні. Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими та емоційними. І наступні будуть саме такими".
Надя Дорофєєва – "Різнокольорова": дивіться відео онлайн
Додамо, що в інтерв'ю 24 каналу співачка розповіла про благодійний тур "Сенси". Вона поділилась, що співатиме на концертах пісні з нового україномовного альбому. Але фани не залишаться без сюрпризів – ймовірно, зірка таки зробить адаптацію ще одного хіта.
"Я презентую декілька прем'єр, які вийдуть вже зовсім, на які ми знімаємо кліпи. А ще нещодавно вирішила зробити адаптацію однієї з найулюбленіших пісень vperedi, яка дуже подобається багатьом прихильникам. За допомогою звернулась до дівчини – авторки, яка перемогла у конкурсі на адаптацію пісні "Різнокольорова". Вийшло круто!".