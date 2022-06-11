Надя Дорофєєва заспівала з дівчинкою, яку поранило металевим уламком: відео до мурах

Українська співачка Надя Дорофєєва заспівала пісню "Думи" на благодійному матчі. Разом з нею виступила 13-річна дівчинка Софія, яку поранили уламком.

Українська співачка Надя Дорофєєва перебуває за кордоном, де виступає на благодійних концертах та заходах. 11 червня вона заспівала на благодійному футбольному матчі "Л'Успіталет" – "Динамо", який пройшов в Іспанії.

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Надя Дорофєєва здійснила мрію

На матчі виконавиця заспівала свою нещодавню пісню, яку записала в дуеті з Артемом Пивоваровим – "Думи". Разом з нею виступила 13-річна дівчинка з Миколаївщини, яка постраждала від війни, розв'язаної Росією.

Сьогодні в мене був особливий виступ – виступ поруч з дуже сильною дівчинкою, якій всього 13 років і яка нещодавно під час обстрілів рідного будинку на Миколаївщині була поранена металевим уламком, що лишався в її скроні протягом декількох тижнів…

– розповіла Надя Дорофєєва.

Виконавиця наголосила, що Софія – приклад для всіх продовжувати жити та цінувати кожну секунду: "Софійка – неймовірний приклад сили та бажання жити мирне прекрасне життя, щодня розвиватися, не втрачаючи жодного дня та цінуючи кожну мить. Для мене честь стати частинкою її мрії та виступити разом на благодійному матчі "Динамо" U16 в Іспанії. Дякую тобі, Соня!".

Надя Дорофєєва заспівала з Сонею з Миколаївщини: дивіться відео

Шанувальники зворушені відео виступу виконавиці з 13-річною Сонею, про що пишуть в коментарях: