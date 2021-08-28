Надя Дорофєєва влаштувала вечірку в рожевому стилі: кумедні фото з Одеси

Перед концертом в Одесі Надя Дорофєєва влаштувала вечірку в рожевому стилі. Торжество було приурочене до дня народження барабанщика з команди співачки, яке він святкував на гастролях.

Друзі не залишили Мішу Бірченка без святкування. Незадовго до виступу Надя Дорофєєва з музикантами та учасниками балету прогулялась Аркадією – курортним районом Одеси. Для вечірки вони обрали кумедні вбрання рожевого кольору.

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Співачка, наприклад, одягла милу піжаму – широкі штани та сорочку з білим пухом на рукавах. Святковий аутфіт вона довершила білим кросівками та панамою.

Тоді як іменинник постав у пухнастому светрі з рожевим шаликом на шиї. Інші члени команди Дорофєєвої виглядали не менш курйозно – купальні шорти, високі шкарпетки, рожеві окуляри та пов'язки для занять спортом.

"Щоб нам було весело, вирішили ми зробити тематичний рожевий заїзд", – пояснила артистка.

Фото з вечірки Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва з учасниками команди / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва з учасниками команди / Фото з інстаграму співачки