Надя Дорофєєва влаштувала вечірку в рожевому стилі: кумедні фото з Одеси
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Перед концертом в Одесі Надя Дорофєєва влаштувала вечірку в рожевому стилі. Торжество було приурочене до дня народження барабанщика з команди співачки, яке він святкував на гастролях.
Друзі не залишили Мішу Бірченка без святкування. Незадовго до виступу Надя Дорофєєва з музикантами та учасниками балету прогулялась Аркадією – курортним районом Одеси. Для вечірки вони обрали кумедні вбрання рожевого кольору.
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Співачка, наприклад, одягла милу піжаму – широкі штани та сорочку з білим пухом на рукавах. Святковий аутфіт вона довершила білим кросівками та панамою.
Тоді як іменинник постав у пухнастому светрі з рожевим шаликом на шиї. Інші члени команди Дорофєєвої виглядали не менш курйозно – купальні шорти, високі шкарпетки, рожеві окуляри та пов'язки для занять спортом.
"Щоб нам було весело, вирішили ми зробити тематичний рожевий заїзд", – пояснила артистка.
Фото з вечірки Наді Дорофєєвої
Надя Дорофєєва з учасниками команди / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва з учасниками команди / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва з учасниками команди / Фото з інстаграму співачки
Надя Дорофєєва з учасником команди / Фото з фан-клубу співачки
Надя Дорофєєва на вечірці в рожевому стилі / Фото з фан-клубу співачкиДодамо, що на гастролі Надя Дорофєєва їздить без танцівника балету Євгена Гончаренка, якого 1 серпня жорстоко побили біля гей-клубу в Києві. Лише 16 серпня він вийшов з коми, а тепер відновлює сили вдома.