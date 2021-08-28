Друзья не оставили Мишу Бирченко без празднования. Незадолго до выступления Надя Дорофеева с музыкантами и участниками балета прогулялась по Аркадии – Курортному району Одессы. Для вечеринки они выбрали забавные наряды розового цвета.
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Певица, например, надела милую пижаму – широкие брюки и рубашку с белым пухом на рукавах. Праздничный аутфит она довершила белым кроссовками и Панамой.
Тогда как именинник предстал в пушистом свитере с розовым шарфиком на шее. Другие члены команды Дорофеевой выглядели не менее курьезно – купальные шорты, высокие носки, розовые очки и повязки для занятий спортом.
"Чтобы нам было весело, решили мы сделать тематический розовый заезд", – пояснила артистка.
Фото с вечеринки Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева с участниками команды / Фото из инстаграма певицы
Надя Дорофеева с участниками команды / Фото из инстаграма певицы
Надя Дорофеева с участниками команды / Фото из инстаграма певицы
Надя Дорофеева с участником команды / Фото из фан-клуба певицы
Надя Дорофеева на вечеринке в розовом стиле / Фото из фан-клуба певицы