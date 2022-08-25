Надя Дорофєєва випустила емоційну україномовну пісню, яку для неї написала Jerry Heil

Співачка Надя Дорофєєва нарешті випустила свою першу сольну україномовну пісню. Трек "Крапають" для зірки написали Jerry Heil та Іван Клименко.

Співачка Надя Дорофєєва випустила першу повноцінну україномовну пісню. Зірка презентувала емоційний трек "Крапають", у якому показала біль і сум.

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Надя Дорофєєва випустила сольну україномовну пісню

Виконавиця розповіла, що пісня "Крапають" – найемоційніша з її нового альбому, що вийде восени. Цей трек їй допомогла написати Jerry Heil та Іван Клименко – саунд-райтер Alyona Alyona.

Щодня наше життя набуває інших сенсів і кольорів. Наше "до" було розфарбоване яскравими фарбами, але війна все стерла. І зараз, ми ніби застрягли в одному з чорно-білих сюжетів. Де кожен кадр — страшніший за попередній,

– написала Надя Дорофєєва.

"Але я вірю, що ми непереможні, й мрію, щоб кожен знайшов у собі сили рухатися далі, малювати своє майбутнє – новими, ще більш яскравими кольорами. "Крапають" – це про мої емоції, страхи, переживання, які знайшли вихід на полотні".

У кліпі Надя Дорофєєва малює картину на великому полотні. Як повідомила зірка, вона продасть своє творіння та передасть гроші на потреби України у війни.

"Дякую авторам Jerry Heil і Вані Клименко за те, що відчули мою душу. Дякую українському художнику Євгену Лісняку за те, що допоміг скерувати мій потік емоцій", – додала артистка.

Надя Дорофєєва – "Крапають": дивіться відео онлайн

, Надя Дорофєєва вже співала українською. Вона взяла участь у проєкті Артема Пивоварова й презентувала з ним трек "Думи", а також переклала пісню raznotsvetnaya

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